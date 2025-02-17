Маск заявил о крупнейшем мошенничестве в истории США с социальными пособиями

Глава нового Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск прокомментировал в соцсети Х информацию о том, что количество американцев, получающих социальные пособия, превышает численность населения страны.
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