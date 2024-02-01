SUSANIN
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Объём экспорта Удмуртии за 2023 год вырос в три раза

Объём экспорта Удмуртии за 2023 год вырос в три раза

Ижевск. Удмуртия. Объём экспорта Удмурта за 2023 год вырос в три раза. Об этом сообщили в ходе итогового совещания по деятельности Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

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