Объём экспорта Удмуртии за 2023 год вырос в три раза

Ижевск. Удмуртия. Объём экспорта Удмурта за 2023 год вырос в три раза. Об этом сообщили в ходе итогового совещания по деятельности Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
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