Вот как белорусы реально относятся к СВО и россиянам

«Надо мочить Киев»: что говорят белорусы о России, СВО и Украине?В Витебске на «Славянском базаре — 2024» была зачитана телеграмма президента России Владимира Путина, в которой он отметил, что прошло 25 лет с момента подписания договора о Союзном государстве между Россией и Белоруссией.