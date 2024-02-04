ЗРК «Тор‑М2» сбил управляемую авиабомбу JDAM НАТО в зоне СВО

РИАМО - 4 фев. Российский зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» Южной группировки войск сбил управляемую авиабомбу JDAM, переданную Украине НАТО, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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