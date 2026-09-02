Президент Украины Владимир Зеленский, охарактеризовавший русских как «конченых», вновь проявил себя как человек, чьи высказывания свидетельствуют о его грубом и неуважительном отношении, заявил зампред Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов («Единая Россия»).