Президент Украины Владимир Зеленский, охарактеризовавший русских как «конченых», вновь проявил себя как человек, чьи высказывания свидетельствуют о его грубом и неуважительном отношении, заявил зампред Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов («Единая Россия»).
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