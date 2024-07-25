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Царьград

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"Гриб" как от атомного взрыва": Сокрушительная бомбардировка Одессы "Искандерами" закончилась "особым" прилётом. Новые подробности

"Гриб" как от атомного взрыва": Сокрушительная бомбардировка Одессы "Искандерами" закончилась "особым" прилётом. Новые подробности

Сокрушительный удар по портам Одесской области "Искандерами" попал на кадры очевидцев – последствия впечатляющие и пугающие.

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