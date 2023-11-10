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Шоколадно-банановый торт без выпечки, который намного вкуснее магазинного, а готовится за 15 минут

Шоколадно-банановый торт без выпечки, который намного вкуснее магазинного, а готовится за 15 минут

Рецепт шоколадно-бананового торта без выпечки. Что может быть вкуснее домашнего торта? Многие хозяйки мечтают побаловать гостей таким десертом, но все же отдают предпочтение магазинным сладостям, поскольку время и возможность печь коржи и готовить крем есть далеко не у всех.

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