Шоколадно-банановый торт без выпечки, который намного вкуснее магазинного, а готовится за 15 минут

Рецепт шоколадно-бананового торта без выпечки. Что может быть вкуснее домашнего торта? Многие хозяйки мечтают побаловать гостей таким десертом, но все же отдают предпочтение магазинным сладостям, поскольку время и возможность печь коржи и готовить крем есть далеко не у всех.