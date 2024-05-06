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Разочарования в «Газпроме» не лишили рынок оптимизма

Разочарования в «Газпроме» не лишили рынок оптимизма

Предыдущую торговую неделю российский фондовый рынок закрыл в незначительном минусе на фоне разочарований в «Газпроме», однако вторая половина пятничных торгов продемонстрировала, что «порох в пороховницах» у биржевых «быков» не иссяк и последние торги недели завершились в символическом минусе по индексу МосБиржи, который опустился на 0,03% - до 3441,77 пункта, индекс РТС при этом поднялся на 0,57% - до 1184,68 пункта.

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