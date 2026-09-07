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Первые жёны известных российских актёров: как начинались и чем закончились ранние браки

Первый брак в молодом возрасте часто оказывается самым бурным и запоминающимся. Ранние студенческие союзы, шумящие на всю округу свадьбы и не менее громкие расставания — через всё это проходили многие российские актёры.

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