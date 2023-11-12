"ВВП: Плохо управляет? Заберем!" Все условия созданы. Прокуратура подает иск за иском (десятки!) Добрались и до миллиардеров.

Людмила Лиханова ОТКУДА сведения? Бумаги в студию. А пока все это - бла-бла-бла

Людмила Лиханова Судя по комментам то опять провокаторы усердно "работают"...что ж...работайте и этим вы помогаете ФСБ вас и тех, кто стоит за вами вычислять. Так что, не друзья, спасибо за службу. Очень облегчаете работу спецов.👍🤣