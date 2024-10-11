Богомаз занял 7 место в медиарейтинге губернаторов за сентябрь

Глава Брянской области попал на 7 строчку из 89 в медиарейтинге губернаторов за сентябрь этого года. Так, за последний месяц Богомаз упоминался 12 061 раз в различных изданиях, его МедиаИндекс - 106 982,4.
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