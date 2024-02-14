Жители Свиблова смогут принять участие в конкурсе «Молодежная столица в эфире»

В Москве начался приём заявок на конкурс «Молодежная столица в эфире». Студенты вузов и колледжей в сфере медиа из района Свиблово смогут выбрать одно из семи ключевых направлений и открыть для себя новые способы профессионального развития вместе с наставниками.
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