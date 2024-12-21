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«В России такого нет!»: Украинцы восхищены кассой самообслуживания и светофором с кнопкой в Европе

Сколько ни живи, но каждый новый день может принести такие сюрпризы, от которых кругом пойдёт голова и мозг заискрится от удивления.

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Комментарии
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S Sharkov
Это еще цветочки. Тяжело представить, сколько будет визга, когда они увидят текущую воду из крана.
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