Олег Стариков: «Если русские на фронт Суровикина вернут, то для ВСУ всё станет совсем плохо»

Украинский военный аналитик — о контрнаступе ВСУ в Красном Лимане и о русских генералах, которых до смерти боится Киев Алексей Песков Во вчерашнем интервью на одном из видеоканалов украинский военный и политический аналитик Олег Стариков, бывший полковник Службы безопасности Украины, коснулся весьма болезненной для ВС РФ темы — а именно наступления украинских сил севернее Красного Лимана.
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Интересные совпадения - Где побывает Зеля, там наши успешно громя холов, а вот где глав-брехун Герасимов - активизируются и очень сильно хохлы. Когда этого брехуна и его подельника уберут!! Сколько жизней наших ребят это бы спасло!
Нехер было все это начинать предварительно не проведя 1937 на самом "верху" и вокруг себя