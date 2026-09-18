БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Олег Стариков: «Если русские на фронт Суровикина вернут, то для ВСУ всё станет совсем плохо»

Олег Стариков: «Если русские на фронт Суровикина вернут, то для ВСУ всё станет совсем плохо»

Украинский военный аналитик — о контрнаступе ВСУ в Красном Лимане и о русских генералах, которых до смерти боится Киев Алексей Песков Во вчерашнем интервью на одном из видеоканалов украинский военный и политический аналитик Олег Стариков, бывший полковник Службы безопасности Украины, коснулся весьма болезненной для ВС РФ темы — а именно наступления украинских сил севернее Красного Лимана.

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Игорь Вершинин

Интересные совпадения - Где побывает Зеля, там наши успешно громя холов, а вот где глав-брехун Герасимов - активизируются и очень сильно хохлы. Когда этого брехуна и его подельника уберут!! Сколько жизней наших ребят это бы спасло!