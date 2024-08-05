Рыбий жир для сильных и красивых волос

Проблема красоты и здоровья женских волос достаточно актуальна. Практически все представительницы женского пола знают о пагубном влиянии современного мегаполиса: на улицах большое количество смога и выхлопов сгоревших газов автомобилей, погода пугает своей изменчивостью, а в летний период жаркое солнце не оставляет волосам ни одного шанса на выживание.
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