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Бочкарев: началась облицовка стен и потолка на станции метро «Тютчевская»

Бочкарев: началась облицовка стен и потолка на станции метро «Тютчевская»

На станции метро «Тютчевская» строящейся Троицкой линии столичного метрополитена началась облицовка потолка и стен платформы, на которых появятся строки из произведений русского поэта, о чем рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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