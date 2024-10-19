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Царьград

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Hürriyet: в Турции из-за преступной схемы врачей погиб 21 младенец

Hürriyet: в Турции из-за преступной схемы врачей погиб 21 младенец

Турецкие врачи придумали незаконную схему для собственного обогащения, из-за которой погибли как минимум 21 новорождённый.

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