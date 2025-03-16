В воскресенье в Архангельской области ожидается сильный снегопад

Температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах от -1 до -6 градусовТемпература воздуха в регионе будет колебаться в пределах от -1 до -6 градусовСиноптики из Северного УГМС обещают облачную с прояснениями погоду.
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