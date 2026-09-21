Из-за схода вагонов опаздывают поезда: самые последние данные

Перегон Двойная – Ельмут СКЖД остается перекрытым, составы идут измененными маршрутами в обход. Движение временно организовано через станции Волгоград – Морозовская – Лихая – Батайск с выходом на основной маршрут на Тихорецкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пентагон одернул ...
- Жир спасает, а не...
- Сторонник ударов ...
Загрузка комментариев…