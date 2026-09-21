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Из-за схода вагонов опаздывают поезда: самые последние данные

Из-за схода вагонов опаздывают поезда: самые последние данные

Перегон Двойная – Ельмут СКЖД остается перекрытым, составы идут измененными маршрутами в обход. Движение временно организовано через станции Волгоград – Морозовская – Лихая – Батайск с выходом на основной маршрут на Тихорецкой.

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