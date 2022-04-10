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Жена Петра Яна – о поражении мужа: «Он все равно чемпион и самый крутой боец»

Юлия Ян, супруга бойца UFC Петра Яна, высказалась о поединке россиянина против Алджамейна Стерлинга. Бойцы боролись за титул в легчайшем дивизионе, победу раздельным решением судей одержал американец.

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