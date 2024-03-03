Кандидат в президенты дважды унизил русских. Жёсткий ответ прилетел мгновенно. Сверху

Владислав Даванков раскрылся во всей красе. Он идёт на выборы от «Партии позорного мира» Владислава Даванкова, как политика, я узнал тогда, когда он перед выборами мэра Москвы, ссылаясь на просьбу сына-школьника, предложил отменить в школе домашние задания.