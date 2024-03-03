Театр абсурда
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Театр абсурда

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Кандидат в президенты дважды унизил русских. Жёсткий ответ прилетел мгновенно. Сверху

Кандидат в президенты дважды унизил русских. Жёсткий ответ прилетел мгновенно. Сверху

Владислав Даванков раскрылся во всей красе. Он идёт на выборы от «Партии позорного мира» Владислава Даванкова, как политика, я узнал тогда, когда он перед выборами мэра Москвы, ссылаясь на просьбу сына-школьника, предложил отменить в школе домашние задания.

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Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
И ещё хорошо когда молодые и грамотные приходят в политику
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5 час.
Любовь Уваисова
еще один иуда появился!
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3 час.
М
Мария
Почему один? Их уже двое выскочило в кандидаты. Слуцкий не менее колоритен! Ещё шибче. Говорит, как топором рубит!
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2 час.

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