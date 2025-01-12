"Страна.ua": Кит Келлог мог отменить визит на Украину из-за Зеленского

Отмена поездки спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога на Украину может быть связана с выступлениями украинского президента Владимира Зеленского или с действиями администрации действующего американского лидера Джо Байдена.
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