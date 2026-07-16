'Slow Hire, No Fire' Economy Confirmed As Jobless Claims Drop Near Record Lows The number of Americans filing for unemployment benefits for the first time dropped to just 208k last week - back near its lowest level on record.
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