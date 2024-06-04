Mash: муж Елены Блиновской вернулся в воинскую часть в Донецке после подачи заявления о банкротстве

Предположительно, он решал имущественные вопросы в Москве.Муж королевы «марафонов желаний» Елены Блиновской вернулся в расположение своей воинской части в Донецкой народной республике после того, как его супруга подала заявление о банкротстве.
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