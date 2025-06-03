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В Якутии локализовали все лесные пожары

В Якутии локализовали все лесные пожары

Все лесные пожары в Якутии локализовали, угрозы для населенных пунктов больше нет. Об этом 3 июня сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев на брифинге.

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