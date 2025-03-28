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Царьград

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Лавров и Ван И обсудят украинский кризис и двусторонние отношения в Москве

Лавров и Ван И обсудят украинский кризис и двусторонние отношения в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И встретятся 1 апреля в Москве для обсуждения украинского кризиса, двусторонних отношений и будущих контактов на высшем уровне.

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