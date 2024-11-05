В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции провели для юных спортсменов урок дорожной безопасности

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции провели для юных дзюдоистов урок дорожной безопасности в период смены сезонов, в рамках которого объяснили им, почему опасно выбегать на проезжую часть перед приближающимся автомобилем, и как правильно переходить дорогу в специально установленных местах по пешеходным переходам.