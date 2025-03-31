Пользователи Windows 11 больше не увидят «синий экран смерти»

Дизайн нового «экрана смерти» / © Microsoft Теперь информация о сбое будет возникать на зеленом фоне, который, как считают в Microsoft, способен «как можно скорее вернуть пользователей» к работе и «лучше соответствует принципам дизайна Windows».
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