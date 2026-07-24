«Лето в Москве»: тренировки с олимпийским чемпионом на Тверском бульваре

Спортивная программа дополнилась музыкальным сопровождениемВечером 21 июля Тверской бульвар в Москве превратился в эпицентр спорта, музыки и мужского ухода — здесь прошло специальное мероприятие «Брутальный сад», продолжившее сезон Летнего клуба «Москва» и городского проекта «Лето в Москве»Главные события вечера — открытые тренировки с олимпийским чемпионом по боксу Александром Поветкиным и легендой НБА Андреем Кириленко, которые собрали десятки желающих попробовать свои силы.