Украинский парламентарий и полковник Службы безопасности Роман Костенко поделился информацией о том, что нацистские формирования киевского режима не имеют путей для противодействия планирующим авиабомбам Вооружённых сил Российской Федерации.
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