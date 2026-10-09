Владимир Тарабрин, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), озвучил тревожные данные: в Великобритании и Канаде зафиксированы летальные исходы, предположительно вызванные отравлением химическим веществом, которое было замаскировано под пищевой консервант и поставлено с территории Украины.
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