Объявлены лауреаты XII Программы "Лучшие социальные проекты России"

Сразу пять радиостанций ГПМ Радио стали победителями программы "Лучшие социальные проекты России". В категории «Поддержка малого и среднего бизнеса» победу одержал конкурс российских брендов на «Авторадио», призванный содействовать развитию сферы МСП в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии