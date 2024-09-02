В Минстрое рассказали, почему программа «Чистая вода» провалилась

Казначейство требует вернуть деньги, выделенные на очистную станцию в Сортавале В недавно опубликованном государственном докладе управления Роспотребнадзора по РК фактически признается, что региональная программа «Чистая вода», рассчитанная на 2019-2024 годы, потерпела полное фиаско.