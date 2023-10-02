Министр транспорта Чувашии ушел в отставку после обысков

Глава Минтранса Чувашии Владимир Осипов ушел в отставку после обысков в министерстве, передает ТАСС. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что принял прошение министра об отставке и поблагодарил его за работу.
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