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Министр транспорта Чувашии ушел в отставку после обысков

Министр транспорта Чувашии ушел в отставку после обысков

Глава Минтранса Чувашии Владимир Осипов ушел в отставку после обысков в министерстве, передает ТАСС. Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что принял прошение министра об отставке и поблагодарил его за работу.

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