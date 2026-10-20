Южная Корея решила отозвать с Украины часть своего дипперсонала, заявили в МИД республики. Там пояснили, что решение принято из-за отсутствия «позитивных шагов» со стороны Киева для урегулирования дипломатического спора, возникшего ранее из-за разглашения украинской стороной данных о передаче Сеулу северокорейских военнопленных.
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