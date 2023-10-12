В Думу вносят законопроект о надбавке для неработающих пенсионеров. Так, предлагается начислять 0,2 от величины прожиточного минимума при условии, что среднедушевой доход гражданина составляет от 1 до 1,5 размеров прожиточного минимума, установленного в субъекте его проживания.
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