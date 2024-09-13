На норвежской авиабазе достраивают ВПП для приёма бомбардировщиков и военно-транспортных самолётов На военном аэродроме ВВС Норвегии «Эрланн» заканчивают работу над новой взлетно-посадочной полосой.
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На норвежской авиабазе достраивают ВПП для приёма бомбардировщиков и военно-транспортных самолётов На военном аэродроме ВВС Норвегии «Эрланн» заканчивают работу над новой взлетно-посадочной полосой.
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