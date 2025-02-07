NBC News: свыше 60 тыс. чиновников в США согласились уволиться за компенсацию

Свыше 60 тыс. чиновников в США согласились уволиться за компенсацию. Об этом сообщает NBC News. На фоне грядущих сокращений в правительстве США, сейчас работникам федеральных ведомств предлагается добровольно подать в отставку и получить компенсацию в размере восьми окладов и сохранения нынешних льгот в течение еще восьми месяцев.