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  • Лидия Санникова
    Вдруг для дела пригодятся?Муфтият Дагестана...
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МВД РФ объявило в розыск генерала ВСУ Довганя и бывшего замглавы АТО Лищинского

МВД РФ объявило в розыск генерала ВСУ Довганя и бывшего замглавы АТО Лищинского

Бывшего командующего оперативным командованием "Запад" Вооруженных сил Украины Игоря Довганя и экс-заместителя руководителя так называемой антитеррористической операции Владислава Лищинского объявили в розыск в России по уголовной статье.

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