Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X* резко раскритиковал политику президента США Джо Байдена по Украине, назвав ее катастрофой и преступлением против украинского народа.
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