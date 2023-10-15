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Бывший советник Пентагона назвал политику Байдена по Украине катастрофой

Бывший советник Пентагона назвал политику Байдена по Украине катастрофой

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X* резко раскритиковал политику президента США Джо Байдена по Украине, назвав ее катастрофой и преступлением против украинского народа.

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