Названы способы избежать обмана при сезонной замене шин

Сезонная переобувка — рутина для автолюбителя, которая два раза в год отнимает силы, время и нервы, что закладывает почву для небольшого, но неприятного обмана со стороны монтажников, рассказал автоэксперт, владелец компании по производству дисков Power Wheels Леонид Дёмин.
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