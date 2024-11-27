Названы способы избежать обмана при сезонной замене шин

Сезонная переобувка — рутина для автолюбителя, которая два раза в год отнимает силы, время и нервы, что закладывает почву для небольшого, но неприятного обмана со стороны монтажников, рассказал автоэксперт, владелец компании по производству дисков Power Wheels Леонид Дёмин.