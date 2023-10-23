На выборах в Швейцарии победили противники НАТО, ЕС и поставок оружия Украине

По итогам парламентских выборов в Швейцарии победили противники НАТО, ЕС и поставок оружия Украине — правоконсервативная «Швейцарская народная партия», выступающая за ограничение иммиграции, строгое соблюдение нейтралитета, неучастие страны в ЕС и НАТО и сохранение запрета на реэкспорт оружия в зоны конфликтов, включая Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии