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На выборах в Швейцарии победили противники НАТО, ЕС и поставок оружия Украине

На выборах в Швейцарии победили противники НАТО, ЕС и поставок оружия Украине

По итогам парламентских выборов в Швейцарии победили противники НАТО, ЕС и поставок оружия Украине — правоконсервативная «Швейцарская народная партия», выступающая за ограничение иммиграции, строгое соблюдение нейтралитета, неучастие страны в ЕС и НАТО и сохранение запрета на реэкспорт оружия в зоны конфликтов, включая Украину.

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