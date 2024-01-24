Семья оленеводов Пяк готовится встречать главу Пуровского района

Глава Пуровского района собирается навестить семью потомственных оленеводов Пяк. Накануне участники форума «Родные — Любимые» стали известны на всю страну, об этом Антон Колодин написал в своем telegram-канале.
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