Константин Шимановский: Вот и подходит к концу ещё один месяц лета! Сегодня последнее воскресенье сентября! Яркое солнце , море немного штормит!

Вот и подходит к концу ещё один месяц лета! Сегодня последнее воскресенье сентября! Яркое солнце , море немного штормит!Самое время заниматься спортом и сделать пробежку у моря!Читать подробнее+видео>>> .
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