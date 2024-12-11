Проигравшим в информационной войне посвящается...

Читаю как хохол жалуется на тактику российской армии, противостоять которой их не обучали даже на базах НАТО.
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