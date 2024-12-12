В Германии заговорили о возможности разработки Украиной ядерного оружия. Этот вопрос поднял Член бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Андреас Блек в своем обращении к Бундестагу.
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