В Тверской области мужчину травмировал поезд

В Тверской области 27 апреля мужчина попал под поезд. Как сообщает пресс-служба Тверского линейного отдела МВД России на транспорте, произошло это на 35 километре Октябрьской железной дороги, около станции Конаково, примерно в 16:20.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии