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Аргументы и Факты

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Чей дрон долетел до Лейпцига: европейцев шокировал результат расследования

Чей дрон долетел до Лейпцига: европейцев шокировал результат расследования

Инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле мог быть заранее спланированной операцией западных и украинских спецслужб, направленной на дискредитацию России и закручивание гаек в отношении российских граждан в Германии.

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