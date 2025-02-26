Штрафы за нарушение правил авиаперелетов вырастут до 1 млн рублей

Штрафы за нарушение правил авиаперелетов могут увеличить до 1 млн рублей. Как выяснили «Известия», законопроект с такими поправками 27 февраля внесет в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.