Штрафы за нарушение правил авиаперелетов вырастут до 1 млн рублей

Штрафы за нарушение правил авиаперелетов могут увеличить до 1 млн рублей. Как выяснили «Известия», законопроект с такими поправками 27 февраля внесет в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
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