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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энцо – первый игрок, за которого дважды заплатили 100+ млн фунтов. Хавбек переходил в «Челси» из «Бенфики» за 107 млн, «Ман Сити» купил его у «синих» за 125 млн

Энцо Фернандес отметился сразу двумя трансферными рекордами. Полузащитник перешел в « Манчестер Сити » из «Челси»  за 125 миллионов фунтов .

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